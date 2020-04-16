BM'nin 31 insani yardım programı "kapanma" riskiyle karşı karşıya BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) Birleşmiş Milletler (BM) 41 büyük insani yardım programından 31'inin, ilave fonlar sağlanmazsa ilerleyen haftalarda kapanma riskiyle karşı karşıya bulunduğunu açıkladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) Birleşmiş Milletler (BM) 41 büyük insani yardım programından 31'inin, ilave fonlar sağlanmazsa ilerleyen haftalarda kapanma riskiyle karşı karşıya bulunduğunu açıkladı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, BM Güvenlik Konseyini, 5 yıldan uzun süredir iç savaşın devam ettiği Yemen'deki insani durum hakkında bilgilendirdi ve dünyadaki en kötü insani krizlerden birinin yaşandığı ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yaşananlara karşı uyarılarda bulundu.

Lowcock, video konferans yoluyla yaptığı bilgilendirmede, sağlık sisteminin çöktüğü ve insanların bağışıklığının oldukça zayıf olduğu Yemen'de, epidemiyoloji uzmanlarının, virüsün diğer ülkelerden çok daha hızlı yayılacağı ve salgının daha ölümcül olacağı uyarısında bulunduğuna dikkati çekerek, "Yemen'de zaman daralıyor." dedi.

Bu yılın ilk üç ayında 500'den fazla kişinin öldüğünü ya da yaralandığını, her 3 kişiden birinin de çocuk olduğunu aktaran Lowcock, ateşkes çağrılarına rağmen Marib, El-Jawf, El Bayda ve Taizz'de çatışmaların devam ettiğini vurguladı.

Yemen'de milyonlarca kişinin insani yardıma muhtaç olduğuna, ancak fon sıkıntısı nedeniyle insani yardım operasyonlarının da tehlikeye girdiğine işaret eden Lowcock, "41 insani yardım programından 31'ini ilave fonlar sağlanmazsa ilerleyen haftalarda kapatmaya başlayacağız." ifadesini kullandı.

Lowcock, BM Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) yerinden edilen 1 milyon kişiye kolera ya da Kovid-19'la mücadele için gereken kritik hijyen malzemelerini dağıtamayacağını, yetersiz beslenmeye maruz kalan 2 milyon çocuğa ulaşan gıda operasyonlarının da kesintiye uğrayacağını söyledi.

Mark Lowcock, Dünya Sağlık Örgütünün ise nisan sonunda sağlık hizmetlerini durdurmak zorunda kalacağını kaydetti.

Yemen, hem savaşı hem salgını kaldıramaz

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ise, "Yemen aynı anda iki cephede savaşamaz, hem savaşı hem salgını kaldıramaz. Savaşa son verip, tüm dikkatimizi yeni tehdide, salgına vermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yemen'de Husiler, bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor

Yemen'de şimdiye kadar 1 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA