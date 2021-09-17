BM: Nijerya'daki şiddet olayları nedeniyle 186 bin kişi komşu ülkelere sığındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BM: Nijerya'daki şiddet olayları nedeniyle 186 bin kişi komşu ülkelere sığındı

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
BM: Nijerya'daki şiddet olayları nedeniyle 186 bin kişi komşu ülkelere sığındı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMYYK), Nijerya'daki şiddet olayları nedeniyle 186 bin kişinin komşu ülke Çad ve Nijer'e göç ettiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMYYK), Nijerya'daki şiddet olayları nedeniyle 186 bin kişinin komşu ülke Çad ve Nijer'e göç ettiğini bildirdi.

BMYYK Yüksek Komiser Yardımcısı Raouf Mazou ve beraberindeki heyeti, Nijerya İnsani İşler, Afet Yönetimi ve Sosyal Kalkınma Bakanı Hajiya Sadiya Umar Farouq'a ziyaret etti.

Mazou, ziyarette yaptığı açıklamada, Nijerya'da devam eden şiddet olayların endişe verici olduğunu belirtti.

Ülkedeki şiddet olaylar nedeniyle 170 bin kişinin Nijer'e, 16 bin kişinin de Çad'a sığındığını kaydeden Mazou, "Bu zor bir durum. Özellikle Borno'da üç milyona yakın 'ülke içinde yerinden edilmiş kişi' var." dedi.

Mazou, BMYYK'nin ülkede bulunanların yardım almasını ve mümkünse ev sahibi nüfus için mevcut olan desteğe dahil edilmesini ve entegrasyonunu sağlamak istediğini bildirdi.

Boko Haram üyelerinin dün Borno eyaletindeki Maiduguri-Mugono kara yolunda askeri konvoya düzenlediği saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bensu Soral Demet Özdemir Berfu Yenenler Kenan İmirzalıoğlu
Spor Marcao Nihat Özdemir Halis Özkahya Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BM: Nijerya'daki şiddet olayları nedeniyle 186 bin kişi komşu ülkelere sığındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 08:51:22. #1.17#