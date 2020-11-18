BM, Nijerya'da açlıkla mücadele için 15 milyon dolar ayırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BM, Nijerya'da açlıkla mücadele için 15 milyon dolar ayırdı

18.11.2020 19:45 | Son Güncelleme: 18.11.2020 19:48
BM, Nijerya'da açlıkla mücadele için 15 milyon dolar ayırdı

Birleşmiş Milletler (BM), terör örgütü Boko Haram'ın yoğun faaliyet gösterdiği Nijerya'nın kuzeydoğusunda devam eden açlık kriziyle mücadele için 15 milyon dolarlık acil durum fonu ayırdığını bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM), terör örgütü Boko Haram'ın yoğun faaliyet gösterdiği Nijerya'nın kuzeydoğusunda devam eden açlık kriziyle mücadele için 15 milyon dolarlık acil durum fonu ayırdığını bildirildi.

BM Nijerya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'un Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde Boko Haram'ın saldırılar nedeniyle artan gıda güvensizliğini gidermek için 15 milyon dolarlık acil durum fonu ayırdıkları bilgisini paylaştı.

Söz konusu eyaletlerde şiddet olaylarının yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bu durumu endişe verici seviyeye taşıdığı ifade edilen açıklamada, eyaletlerde 5,1 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Nijerya Koordinatörü Edward Kallon ise insani yardım kuruluşlarının ülkenin kuzeyinde artan gıda güvensizliğinden son derece endişeli olduğunu belirtti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

İlgili Haberler

Bir yıllık evli çifti kaza ayırdı: Genç kadın öldü, eşi yaralı
Bir yıllık evli çifti kaza ayırdı: Genç kadın öldü, eşi yaralı
Bursa'da kazanın artından tartışan otomobil sürücülerini polis ayırdı
Bursa'da kazanın artından tartışan otomobil sürücülerini polis ayırdı
Boru patlayınca 15 dönüm alanı sular altında kalan seracı: Zarar 3 milyon lira
Boru patlayınca 15 dönüm alanı sular altında kalan seracı: Zarar 3 milyon lira
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Donald Trump Berat Albayrak Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Sibel Can Cem Yılmaz Funda Eryiğit
Spor Erol Bulut Sergen Yalçın Abdullah Avcı Lewis Hamilton Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kasım Medya Alaattin Çakıcı İçişleri Bakanlığı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BM, Nijerya'da açlıkla mücadele için 15 milyon dolar ayırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 19:51:18. #1.15#
title