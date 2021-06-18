BM Myanmar Özel Temsilcisi, Güvenlik Konseyi üyelerine "tek ses olma" çağrısında bulundu
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BM Myanmar Özel Temsilcisi, Güvenlik Konseyi üyelerine "tek ses olma" çağrısında bulundu

BM Myanmar Özel Temsilcisi, Güvenlik Konseyi üyelerine 'tek ses olma' çağrısında bulundu
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin Myanmar'daki duruma karşı ortak bir pozisyon belirleyemediğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin Myanmar'daki duruma karşı ortak bir pozisyon belirleyemediğini söyledi.

New York'taki BM merkezindeki kapalı Güvenlik Konseyi toplantısından sonra gazetecilere konuşan Burgener, "BM Güvenlik Konseyi üyelerinin Myanmar'daki durumla ilgili farklı tutumlara sahip olduğu artık açık." diye konuştu.

Burgener, konseyin 15 üyesini Myanmar konusunda tek ses olmaya çağırarak, "Tüm üyelerle tek tek konuştum, destek istedim. Myanmar'daki durumun farkındalar ancak ayrı noktalarda duruyorlar. Umuyorum tek bir seste birleşirler. Ordunun değil, Myanmar halkının yanında olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Özellikle ülkedeki sağlık sisteminin çöktüğü ve vatandaşların gıda güvenliğinin ciddi tehlike altında olduğunu kaydeden Burgener, durumun bu şekilde devam etmesi halinde Myanmar nüfusunun yarısının yoksulluk sınırının altına düşeceği uyarısında bulundu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Cii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne dek 900'e yakın kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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BM Myanmar Özel Temsilcisi, Güvenlik Konseyi üyelerine "tek ses olma" çağrısında bulundu - Haberler
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