Birleşmiş Milletler, Myanmar'da askeri darbeye karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin müdahalelerinde en az 18 kişinin hayatını...
28.02.2021 18:01 | Son Güncelleme: 28.02.2021 19:06
Birleşmiş Milletler, Myanmar'da askeri darbeye karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin müdahalelerinde en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Birleşmiş Milletler, Myanmar'da askeri darbeye karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin müdahalelerinde en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin