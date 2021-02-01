BM, Myanmar'daki durumdan ciddi şekilde endişe duyulduğunu bildirdi
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BM, Myanmar'daki durumdan ciddi şekilde endişe duyulduğunu bildirdi

01.02.2021 19:41 | Son Güncelleme: 01.02.2021 19:44
BM, Myanmar'daki durumdan ciddi şekilde endişe duyulduğunu bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Myanmar'daki askeri darbeden derin endişe duyduklarını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Myanmar'daki askeri darbeden derin endişe duyduklarını bildirdi.

Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, Myanmar'daki askeri darbeyi kınadı.

Aralarında milletvekillerinin de olduğu en az 45 kişinin gözaltına alındığına dair raporların kendisini endişelendirdiğini belirten Bachelet, "Derhal serbest bırakılmaları çağrısında bunuyorum." ifadesini kullandı.

Bachelet, ülkedeki gazetecilerin tacize veya saldırıya uğradığına dair rahatsız edici haberler ve "bilgiye erişimi ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan" internet ve sosyal medyada kısıtlamalar olduğunu aktardı.

Myanmar ordusunu seçim sonuçlarına saygı duymaya davet eden Bachelet, sivil hükümetin görevden uzaklaştırılması, düzinelerce siyasi liderin, insan hakları savunucusunun, gazetecinin ve aktivistin ordu tarafından keyfi olarak tutuklanmasının ardından ülkedeki durumdan ciddi şekilde endişe duyduğunu vurguladı.

Bachelet, orduyu uluslararası hukuka uymaya ve aşırı güç kullanmamaya, uluslararası topluma da Myanmar halkıyla dayanışma içinde olmaya davet etti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusunun yayın organından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde gözaltıların ardından darbe yapıldığı duyurulmuştu.

Ülke idaresinin Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in elinde olduğu, darbenin 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Darbenin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıklayan ordu, Myanmar'ın bir seneliğine askeri yönetimle idare edileceğini bildirmişti.

İktidar partisi, halka, ordunun yönetime el koymasına karşı çıkma ve askeri diktatörlüğe dönülmesine izin vermeme çağrısında bulunmuştu.

Seçim Komisyonu, 29 Ocak'ta iktidardaki Aung San Suu Çii'nin partisinin zaferiyle sonuçlanan seçimde hile yapıldığı iddialarını reddetmişti.

Myanmar ordusu, seçimlerde ana muhalefetteki Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisini (USDP) desteklemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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