BM, Myanmar'da yapılan darbeyi kınadı
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BM, Myanmar'da yapılan darbeyi kınadı

01.02.2021 08:09 | Son Güncelleme: 01.02.2021 08:14
BM, Myanmar'da yapılan darbeyi kınadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar'da yapılan darbeyle ilgili olarak, "Ordunun yönetime el koymasını ve sivil hükümet yetkililerini gözaltına almasını kınıyorum" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar'da yapılan darbeyle ilgili olarak, "Ordunun yönetime el koymasını ve sivil hükümet yetkililerini gözaltına almasını kınıyorum" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar'da ordunun yönetimi ele geçirtmesinin ardından yaşadığı endişeyi dile getirdi. Guterres orduyu halkın iradesine saygı göstermeye çağırdı.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, Myanmar ordusunun eylemlerini tersine çevirmesini söyledi. Blinken, "Myanmar ordusunu, tüm hükümet yetkililerini ve sivil toplum liderlerini serbest bırakmaya ve 8 Kasım'da gerçekleşen demokratik seçimlerdeki halk iradesine saygı göstermeye çağırıyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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