BM: Myanmar'da milyonlarca insanın gelecek 6 ay içinde aç kalması bekleniyor
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BM: Myanmar'da milyonlarca insanın gelecek 6 ay içinde aç kalması bekleniyor

BM: Myanmar'da milyonlarca insanın gelecek 6 ay içinde aç kalması bekleniyor
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'daki mevcut siyasi ve ekonomik istikrarsızlıktan dolayı milyonlarca insanın gelecek 6 ay içinde aç kalmasının beklendiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'daki mevcut siyasi ve ekonomik istikrarsızlıktan dolayı milyonlarca insanın gelecek 6 ay içinde aç kalmasının beklendiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, basın toplantısında, "Myanmar'da gıda güvensizliğinin keskin bir şekilde artmasıyla milyonlarca insanın önümüzdeki 6 ay içinde aç kalması bekleniyor." dedi.

Haq, sahada görev yapan BM uzmanlarının, ülkede devam eden siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın insanların gıda güvenliği üzerindeki etkisinden endişe duyduklarını aktararak, BM'nin bölgedeki ortaklarıyla acil gıda dağıtımıyla bu sorunu çözmeye çalıştığını bildirdi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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