BM: Myanmar'da demokrasi hızla tesis edilmeli ve ülke yeniden tecrit edilmemeli
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BM: Myanmar'da demokrasi hızla tesis edilmeli ve ülke yeniden tecrit edilmemeli

02.02.2021 22:27 | Son Güncelleme: 02.02.2021 22:30
BM: Myanmar'da demokrasi hızla tesis edilmeli ve ülke yeniden tecrit edilmemeli

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, "Myanmar'da demokrasi hızla tesis edilmeli ve ülke yeniden tecrit edilmemeli." dedi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, "Myanmar'da demokrasi hızla tesis edilmeli ve ülke yeniden tecrit edilmemeli." dedi.

BM Güvenlik Konseyi, Myanmar'daki askeri darbeyi kapalı oturumda görüştü.

Konseyi bilgilendiren Burgener, toplantının ardından konuşmasını basınla da paylaştı.

Myanmar'da ordunun yönetime el koymasını güçlü şekilde kınayan Burgener, BM Güvenlik Konseyinden Myanmar'da demokrasiyi destekleyen net bir mesaj göndermesini istedi.

Devlet Başkanı Win Myint ve Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin de aralarında olduğu gözaltına alınan bazı hükümet yetkililerinin derhal bırakılması çağrısında bulunan Burgener, ülkede yasama, yürütme ve yargının tüm kontrolünün orduya geçmesinin son derece endişe verici olduğunu söyledi.

Burgener, ülkede bir yıl olağanüstü hal ilan edilmesinin ve sivil yönetimin gözaltına alınmasının "anayasaya aykırı" olduğunu belirterek, ordunun seçimlerin yeniden düzenlenmesi teklifinin desteklenmemesi gerektiğini ifade etti.

Ülkede 50 yıllık askeri cuntanın 2011'de sona ermesiyle gelişen Myanmar'ın tekrar geriye gitmesine müsaade edilmemesi gerektiğinin altını çizen Burgener, "Myanmar'da demokrasi hızla tesis edilmeli ve ülke yeniden tecrit edilmemeli." diye konuştu.

Myanmar'da askeri darbe

8 Kasım 2020 seçimi, Suu Çii'nin partisi NLD'nin zaferiyle sonuçlanmış ancak beraberinde, ordunun sonuçların belirlenmesinde hile yapıldığı iddialarını gündeme getirmişti.

Bu iddiaların tartışmaları alevlendirdiği ülkede, Seçim Komisyonu, 29 Ocak'ta seçimde ordunun sonuçların belirlenmesinde hile yapıldığı iddialarını yalanlamıştı.

Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, 27 Ocak'ta kanunların düzgün uygulanmaması halinde Anayasa'nın feshedilebileceğini söylemişti. Ancak Myanmar ordusu, Hlaing'in söz konusu açıklamalarının "darbe" tehdidi olmadığı savunmuştu.

Devlet Başkanı Win Myint, Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii ile partinin diğer yöneticileri dün sabah gözaltına alınmıştı. Bundan birkaç saat sonra ordu yönetime el koyduğunu açıklamış ve ülkede bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

NLD ise halka, darbeye karşı çıkma ve askeri diktatörlüğe dönülmesine izin vermeme çağrısında bulunmuştu.

Ülkede ordu, ana muhalefetteki Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisini (USDP) destekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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