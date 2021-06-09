BM, Myanmar'da çatışmalar nedeniyle yaklaşık 100 bin kişinin evini terk ettiğini açıkladı
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BM, Myanmar'da çatışmalar nedeniyle yaklaşık 100 bin kişinin evini terk ettiğini açıkladı

BM, Myanmar'da çatışmalar nedeniyle yaklaşık 100 bin kişinin evini terk ettiğini açıkladı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Birleşmiş Milletler (BM), askeri darbenin yaşandığı Myanmar'da ordu ile isyancı silahlı gruplar arasında çıkan silahlı çatışmalar sonucu yaklaşık 100 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

KUALA Birleşmiş Milletler (BM), askeri darbenin yaşandığı Myanmar'da ordu ile isyancı silahlı gruplar arasında çıkan silahlı çatışmalar sonucu yaklaşık 100 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

BM'nin Myanmar ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğu eyaletlerinden Kayah'ta etnik silahlı gruplarla ordu arasındaki çatışmaların, sivilleri olumsuz etkilediği bildirildi.

Açıklamada, Kayah eyaletinin Tayland sınırında ordunun sivillere yönelik hava saldırıları sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve çatışmalar nedeniyle 100 bin civarında sivilin evini terk ederek ormanlık alanlara veya sınır bölgesine sığındığı kaydedildi.

Evini terk eden sivillerin acil yiyecek, su ve ilaç ihtiyacı olduğunun ifade edildiği açıklamada, Myanmar ordusunun sivillere yönelik insani yardımı kasıtlı olarak engellediği de vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 29 Mayıs'taki açıklamasında ülke genelinde taraflar arası çatışmalar ve güvensizlik nedeniyle 120 bin kişinin evini terk ettiğini belirtmişti.

UNHCR'nin açıklamasında ayrıca, askeri darbenin yaşandığı 1 Şubat'tan bu yana, Myanmar ordusunun kaçırdığı en az 75 sivilin kaybolduğu ifade edilmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 857 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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