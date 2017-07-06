Bm: "Musul'un Deaş Kontrolündeki Bölgede 20 Bin Sivil Mahsur Kaldı"

BM, Irak güçlerinin ele geçirmeye çalıştığı Eski Musul'da 20 bin kadar sivilin mahsur kaldığını açıkladı. Sekiz aydır süren Musul'un geri alınma operasyonunda DEAŞ'in elinde kalan Fırat'ın Batı kesimindeki Musul'un küçük bir kesiminde 20 bin kadar sivilin mahsur kaldığı kaydedildi.



BM'nin Irak'daki İnsani Koordinatörü Lise Grande, DEAŞ'a karşı sürdürülen şiddetli mücadelenin sürdüğü alanda mahsur kalan sivillerin yapılan bombardıman ve top atışlarından dolayı hayati tehlikelerinin bulunduğunu söyledi. Lise Grande, mahsur kalan sivillerin sayısının 20 bini aştığını tahmin ettiklerini belirterek gıda sıkıntısı çektiklerini ifade etti.



Sınır Tanımayan Doktorlar, Musul halkının savaşta büyük travmalar yaşadığı, savaşın son safhasında sivillerde travma vakalarının hıza yükseldiği, tıbbı yardım alanlarda yanıklar, şarapnel yaralanmaları ve yetersiz beslenmelerin tespit edildiğini söyledi. - MUSUL