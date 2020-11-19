BM: Mültecilerin yeniden yerleştirilmesi yakın tarihin en düşük seviyesinde
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BM: Mültecilerin yeniden yerleştirilmesi yakın tarihin en düşük seviyesinde

19.11.2020 19:47 | Son Güncelleme: 19.11.2020 19:50
BM: Mültecilerin yeniden yerleştirilmesi yakın tarihin en düşük seviyesinde

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl sadece 15 bin 425 mültecinin üçüncü ülkelere yeniden yerleştirildiğini, bu sayının yakın tarihin en düşük oranı olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl sadece 15 bin 425 mültecinin üçüncü ülkelere yeniden yerleştirildiğini, bu sayının yakın tarihin en düşük oranı olduğunu bildirdi.

BMMYK'den yapılan yazılı açıklamada, "2020'de mültecilerin yeniden yerleştirilmesi rekor seviyelere düşecek." uyarısında bulunuldu.

BMMYK'nın en son verilerine göre, bu yıl ocak ayından eylül sonuna kadar yalnızca 15 bin 425 mülteci üçüncü ülkelere yerleştirildi. Geçen yıl ise aynı dönemde bu rakam 50 bin 86 olarak açıklanmıştı.

Açıklamada, "BMMYK, mülteciler için bu yeniden yerleştirme fırsatlarını kaybetmemek ve 2021 için yeniden yerleştirme kotalarını korumak için devletleri 2020'de mümkün olduğunca daha çok sayıda mülteciyi yeniden yerleştirmeye çağırıyor." ifadesi kullanıldı.

Bu yıl yeniden yerleştirilen mültecilerin yüzde 41'inin Suriyeliler ve yüzde 16'sının Kongolulardan oluştuğu aktarılan açıklamada, Irak, Myanmar ve Afganistan dahil toplam 47 ülkeden yeniden yerleştirme gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserinin Korumadan Sorumlu Yardımcısı Gillian Triggs, "Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl yakın tarihin en düşük yeniden yerleştirme oranı riskiyle karşı karşıya oldukları" uyarısında bulundu.

Triggs, "Mevcut oranlar, neredeyse son 20 yılda tanık olunan en düşük yeniden yerleşim seviyelerinden birine işaret ediyor. Bu, mültecilerin korunması ve hayat kurtarma ve en çok risk altındakileri koruyabilme adına bir darbedir." ifadelerini kullandı.

Yeniden yerleştirme

Uluslararası Göç Örgütü'ne (IOM) göre, yeniden yerleştirme, acil durumlarda göç yönetimi için kullanılan bir strateji olarak tanımlanıyor.

Yeniden yerleştirme, mültecilerin, yerinden edilmiş kişilerin ve uluslararası göç hizmetlerine ihtiyaç duyanların organize bir şekilde sevk edilmesiyle bu kişiler için yapılacak düzenlemeler kapsamında paydaşlar ve ilgili ülkeler arasında gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

İlgili Haberler

İstanbul'un en güzel fotoğrafını çekmek için 900'e yakın fotoğrafçı yarışıyor
İstanbul'un en güzel fotoğrafını çekmek için 900'e yakın fotoğrafçı yarışıyor
Didim'de 190 yıllık tarihi camii yeniden ibadete açıldı
Didim'de 190 yıllık tarihi camii yeniden ibadete açıldı
Vali Yerlikaya: 'Tarihi Vaniköy Cami'sini aslına uygun şekilde yeniden ihya edeceğiz'
Vali Yerlikaya: "Tarihi Vaniköy Cami'sini aslına uygun şekilde yeniden ihya edeceğiz"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ersin Tatar Cevdet Yılmaz Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Kutsi Berk Oktay Şafak Sezer Funda Eryiğit
Spor Ozan Kabak Caner Erkin Fatih Terim Lance Stroll Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Faiz Kasım Milli Merkez Bankası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BM: Mültecilerin yeniden yerleştirilmesi yakın tarihin en düşük seviyesinde - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 19:52:12. #1.15#
title