BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Yemen'de bu yıl 1 milyondan fazla sığınmacıya nakdi yardım dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Yemen'de bu yıl 1 milyondan fazla sığınmacıya nakdi yardım dağıttı

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Yemen'de bu yıl 1 milyondan fazla sığınmacıya nakdi yardım dağıttı
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), yıl başından bu yana Yemen'de 1 milyondan fazla sığınmacı ve mülteciye nakdi yardım yaptıklarını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), yıl başından bu yana Yemen'de 1 milyondan fazla sığınmacı ve mülteciye nakdi yardım yaptıklarını duyurdu.

BMMYK'den yapılan yazılı açıklamada, 43 bin 500 sığınmacı ve mülteci aileye, bu yıl, acil durumlar için gıda dışında barınma ve yardım malzemeleri dağıtıldığı ifade edildi.

Yine bu yıl 25 bin 500 aileye psikososyal destek verildiği aktarılan açıklamada, Yemen'deki insani yardım faaliyetlerinin 2021 yılında 271 milyon dolarlık bir bütçe gerektirdiği ancak ağustos ayına kadar bu miktarın yüzde 58'inin tedarik edilebildiği belirtildi.

BMMYK'nin yıl başından bu yana Yemen'de 1 milyondan fazla sığınmacı ve mülteciye nakdi yardım yaptığı kaydedilen açıklamada, dağıtılan nakdi yardımın tutarı paylaşılmadı.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Vladimir Putin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Müge Anlı Bülent Ersoy Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Ali Koç Muslera Samet Aybaba Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Yemen'de bu yıl 1 milyondan fazla sığınmacıya nakdi yardım dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 20:11:04. #1.14#

title