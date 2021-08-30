BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Yemen'de bu yıl 1 milyondan fazla sığınmacıya nakdi yardım dağıttı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), yıl başından bu yana Yemen'de 1 milyondan fazla sığınmacı ve mülteciye nakdi yardım yaptıklarını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), yıl başından bu yana Yemen'de 1 milyondan fazla sığınmacı ve mülteciye nakdi yardım yaptıklarını duyurdu.

BMMYK'den yapılan yazılı açıklamada, 43 bin 500 sığınmacı ve mülteci aileye, bu yıl, acil durumlar için gıda dışında barınma ve yardım malzemeleri dağıtıldığı ifade edildi.

Yine bu yıl 25 bin 500 aileye psikososyal destek verildiği aktarılan açıklamada, Yemen'deki insani yardım faaliyetlerinin 2021 yılında 271 milyon dolarlık bir bütçe gerektirdiği ancak ağustos ayına kadar bu miktarın yüzde 58'inin tedarik edilebildiği belirtildi.

BMMYK'nin yıl başından bu yana Yemen'de 1 milyondan fazla sığınmacı ve mülteciye nakdi yardım yaptığı kaydedilen açıklamada, dağıtılan nakdi yardımın tutarı paylaşılmadı.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer