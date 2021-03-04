BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Bölüm Başkanı Atlı'dan Karaman Valisi Işık'a ziyaret
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BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Bölüm Başkanı Atlı'dan Karaman Valisi Işık'a ziyaret

04.03.2021 12:37 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:40
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Bölüm Başkanı Atlı'dan Karaman Valisi Işık'a ziyaret

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Bölüm Başkanı Akif Atlı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Bölüm Başkanı Akif Atlı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette, çalışmalar ve uygulanan projelerle ilgili bilgiler veren Atlı, ziyaret kabulünden dolayı Vali Işık'a teşekkür etti.

Saha sorumlusu Beste Dalmış ile İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Öner'in de hazır bulunduğu ziyarette Vali Işık, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Bölüm Başkanı Atlı'ya ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetini ifade ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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