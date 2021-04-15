BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, İtalya'da temaslarda bulundu

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi, Birleşmiş Milletler (BM) olarak Libya'da bulunmalarının göçmenlerin tutulduğu merkezlerin kaldırılması için gerekli olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi, Birleşmiş Milletler (BM) olarak Libya'da bulunmalarının göçmenlerin tutulduğu merkezlerin kaldırılması için gerekli olduğunu söyledi.

Grandi, başkent Roma'daki temasları sırasında İtalya Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, Libya'da düzensiz göçmenlerin tutulduğu merkezlere değinerek, "BM'nin ve özellikle de BMMYK'nin Libya'daki varlığı, bu korkunç gözaltı merkezlerini ortadan kaldırmak için gereklidir." dedi.

Grandi, buradaki varlıklarıyla da suç gruplarının eylemlerini sınırlandırmaya yönelik yerel yetkilileri teşvik etmeleri gerektiğini belirtti.

BM Yüksek Komiseri Grandi, Myanmar'daki askeri darbenin ise ülke içinde ve dışında yeni göç dalgalarına yol açtığını kaydetti.

Bu arada, İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Grandi'nin Başbakan Mario Draghi ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, İtalya ile BMMYK ilişkileri ile Akdeniz ve Afrika'da yürütülen göçmenleri korumaya yönelik uluslararası girişimlerin yanı sıra Avrupa Birliği Komisyonu'nun yeni önerdiği göç ve iltica paktının görüşüldüğü bildirildi.

Filippo Grandi'nin yarın da Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin