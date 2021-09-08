BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, gösterdiği güçlü ortaklık için Türkiye'ye müteşekkir olduklarını belirtti
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BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, gösterdiği güçlü ortaklık için Türkiye'ye müteşekkir olduklarını belirtti

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, gösterdiği güçlü ortaklık için Türkiye'ye müteşekkir olduklarını belirtti
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK), ortaya koyduğu güçlü ortaklık için Türkiye'ye minnettar olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK), ortaya koyduğu güçlü ortaklık için Türkiye'ye minnettar olduğunu bildirdi.

Grandi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğini belirtti.

Erdoğan ile Türkiye'de ve bölgedeki Suriyeli mültecilere yönelik çözümler ve Afganistan'a acil insani yardım sağlanması gerektiğiyle ilgili görüşmede bulunduklarını kaydeden Grandi, BMMYK'nın bu iki konuyla ilgili Türkiye'ye müteşekkir olduğunu belirtti.

Grandi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bölgede zorla yerinden edilmeler konusunu görüştüklerini ifade ederek, Suriye'deki mülteci krizi ve Afganistan'da insani durumun kötüleşmesine ilişkin çözüm arayışlarının hızlandırılması gerektiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı toplantıya ilişkin Grandi, Suriyeli, Afgan ve diğer mültecilerden oluşan büyük bir nüfusa ev sahipliği yapmaya devam ederken Türkiye'nin artan göçmen sorunlarının nasıl ele alınacağı konusunu değerlendirdiklerini belirtti.

Grandi, "Daha fazla uluslararası yardıma ihtiyaç var!" ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, gösterdiği güçlü ortaklık için Türkiye'ye müteşekkir olduklarını belirtti - Haberler
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