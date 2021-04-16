BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'den göçmenleri geri iten ülkelere tepki Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Hırvatistan'ın düzensiz göçmenleri geri itmesinin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Hırvatistan'ın düzensiz göçmenleri geri itmesinin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

İtalya'nın başkenti Roma'da iki gündür temaslarda bulunan Grandi, bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yüksek Komiser, "Balkan rotası" olarak bilinen düzensiz göç rotasında göçmenlerin maruz kaldığı kötü muameleye değinerek, "Yunanistan, Kıbrıs (Rum Kesimi), Hırvatistan gibi ülkeler tarafından yapılan acımasız ve fiziksel şiddet içeren geri itmeler kabul edilemez. Bundan endişeliyiz. Bu hususu, ilgili ülkelere ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na da belirttim." dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) olarak Avrupa Komisyonu'nun gündeme getirdiği yeni göç ve iltica paktına ilişkin görüşlerini verdiklerini anlatan Grandi, göçmenlerin uluslararası insancıl hukuka saygılı, dengeli biçimde alınmasını sağlamaya yönelik AB izleme mekanizmasının etkinleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Grandi, sadece Orta Akdeniz'de değil, AB'nin doğu sınırlarında da göç baskısı olduğunu kaydetti.

Libya'nın güvenli bir liman olmadığına işaret eden Grandi, "Libya sahil güvenliğinin Akdeniz'de kurtardığı göçmenler için endişeliyiz çünkü onlar, daha sonra gözaltı, taciz ve adalet duygusunun olmadığı bir kısır döngünün içine giriyorlar. Bu nedenle gözaltı merkezlerinin aşamalı olarak kapanması için çalışmaya devam etmek gerekmektedir." diye konuştu.

İtalya'ya "göçmenleri kurtaran STK'leri cezalandırmayın" çağrısı

İtalya'da son yıllarda çıkarılan güvenlik yasalarıyla, Akdeniz'in orta kesiminde göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşlarının (STK) zaman zaman ceza almasına değinen BM Yüksek Komiseri, "STK'leri, yaptıkları için cezalandırma girişimlerine kesinlikle katılmıyorum. Bu, kıymetli bir iştir. Denizde kurtarma operasyonu son derece hayati ve önemlidir. Düzensiz göç konusu kolektif çaba göstermeyen Avrupa'nın sorunudur. STK'ler, çok önemli bir boşluğu dolduruyor." ifadelerini kullandı.

Grandi, İtalya'daki temasları sırasında İtalyan hükümetinden BMMYK, BM Uluslararası Göç Örgütü gibi kurumların Libya'daki varlığının daha istikrarlı olmasına yönelik Libya makamlarına müdahale etmede destek ve yardım talep ettiğini de bildirdi.

BM Yüksek Komiseri, Ukrayna'nın doğusunda siyasi ve askeri tansiyonun yükselmesinden de endişe duyduklarını kaydetti.

Filippo Grandi, Roma'daki temasları kapsamında bugün ayrıca Vatikan Şehir Devleti'ne geçerek burada Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin