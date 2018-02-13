Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Suriye'de siyasi çözümün başarısızlığına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Ürdün'de resmi temasları çerçevesinde Zateri mülteci kampını ziyareti sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Grandi, "Kendimize 'Bu savaş ne zamana dek sürecek?' diye sormamız gerek. Unutmamalıyız 5 milyon sığınmacı, Ürdün, Türkiye, Lübnan, Mısır ve diğer ülkelerde yaşıyor." dedi.

"Brüksel'de mültecilere destek kongresi düzenlenecek." diyen Grandi, "Türkiye, Lübnan, Ürdün ve mültecileri ağırlayan diğer ülkeler için bu kongrede devletlerden destek isteyeceğim." ifadelerini kullandı.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, geçen günler içinde Suriye'de savaşın tırmanışına ilişkin "Siyasi çözümün derin bir başarısızlığı" yorumunu yaptı.

Geçen hafta Suriye-İsrail sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin Grandi, "Bizler, çözümü zorlaştıracak başka bir uluslararası boyuta tanık oluyoruz. Bu, endişe verici bir durum." şeklinde konuştu.

Pazar günü Ürdün ziyaretine başlayan Grandi'nin çarşamba günü Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Suriye ile 375 kilometrelik sınırı olan Ürdün'de resmi verilere göre 1 milyon 300 bin Suriyeli mülteci yaşıyor.