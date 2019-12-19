BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'den Türkiye'ye övgü
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BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'den Türkiye'ye övgü

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün sona eren Birinci Küresel Mülteci Forumu'na ilişkin, "3,6 milyonu Suriyeli başta olmak üzere, 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığı için Türkiye'yi övmek istiyorum.

19.12.2019 00:03 | Son Güncelleme: 19.12.2019 00:06

(BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 'nin Cenevre kentinde bugün sona eren Birinci Küresel Mülteci Forumu'na ilişkin, "3,6 milyonu Suriyeli başta olmak üzere, 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığı için 'yi övmek istiyorum. Türkiye'ye (foruma) katılımı ve desteği için teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'den Türkiye'ye övgü
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