BM, Mozambik'te 500 bin kişiye gıda yardımı yapacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BM, Mozambik'te 500 bin kişiye gıda yardımı yapacak

04.03.2021 10:51 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:54
BM, Mozambik'te 500 bin kişiye gıda yardımı yapacak

Birleşmiş Milletler (BM), Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'teki çatışmalardan etkilenen 500 bin kişiye gıda yardımı yapacağını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'teki çatışmalardan etkilenen 500 bin kişiye gıda yardımı yapacağını bildirdi.

BM Mozambik Temsilcisi Antonella D'Aprile, basına yaptığı açıklamada, "Mozambik'te 400 bin kişiye gıda yardımı yapıyoruz ve bu sayıyı 500 bine çıkaracağız." dedi.

Yardımların, Ensar'ul Sunna terör örgütüyle güvenlik güçleri arasında çatışmaların yaşandığı Cabo Delgado bölgesinde yapılacağını aktaran D'Aprile, çatışmalardan kaçanların sayısının her geçen gün arttığını ve daha fazla yardım yapılması gerektiğini kaydetti.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Mozambik ordusu, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu 2,3 milyon nüfuslu Mozambik'in Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da 4 yıl önce ortaya çıkan Ensar'ul Sunna örgütüne karşı operasyonlar düzenliyor.

Saldırılar ve askeri operasyonlardan kaçan on binlerce kişi, teknelerle Pemba kentine gitmek zorunda kalıyor.

Saldırılarda bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 1,3 milyon kişi güvenlik kriziyle karşı karşıya bulunuyor.

Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik terör saldırıları nedeniyle 670 bin kişi evlerini terk etti.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Berat Albayrak Nikol Paşinyan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Alişan Bülent Ersoy Müslüm Gürses Armağan Çağlayan
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Ünal Karaman Halis Özkahya İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BM, Mozambik'te 500 bin kişiye gıda yardımı yapacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 11:05:18. #1.16#
title