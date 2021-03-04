BM, Mozambik'te 500 bin kişiye gıda yardımı yapacak

Birleşmiş Milletler (BM), Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'teki çatışmalardan etkilenen 500 bin kişiye gıda yardımı yapacağını bildirdi.

BM Mozambik Temsilcisi Antonella D'Aprile, basına yaptığı açıklamada, "Mozambik'te 400 bin kişiye gıda yardımı yapıyoruz ve bu sayıyı 500 bine çıkaracağız." dedi.

Yardımların, Ensar'ul Sunna terör örgütüyle güvenlik güçleri arasında çatışmaların yaşandığı Cabo Delgado bölgesinde yapılacağını aktaran D'Aprile, çatışmalardan kaçanların sayısının her geçen gün arttığını ve daha fazla yardım yapılması gerektiğini kaydetti.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Mozambik ordusu, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu 2,3 milyon nüfuslu Mozambik'in Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da 4 yıl önce ortaya çıkan Ensar'ul Sunna örgütüne karşı operasyonlar düzenliyor.

Saldırılar ve askeri operasyonlardan kaçan on binlerce kişi, teknelerle Pemba kentine gitmek zorunda kalıyor.

Saldırılarda bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 1,3 milyon kişi güvenlik kriziyle karşı karşıya bulunuyor.

Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik terör saldırıları nedeniyle 670 bin kişi evlerini terk etti.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak