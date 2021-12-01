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BM, Mısır'da cezaevinde tutulan muhaliflerin serbest bırakılması çağrısı yaptı

AA / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel
BM, Mısır'da cezaevinde tutulan muhaliflerin serbest bırakılması çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, Mısır'da terörle mücadele tedbirleri kapsamında gözaltına alınan ve bir süredir cezaevinde tutulan muhalif aktivistlerin serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, Mısır'da terörle mücadele tedbirleri kapsamında gözaltına alınan ve bir süredir cezaevinde tutulan muhalif aktivistlerin serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

BM uzmanlarınca yapılan yazılı açıklamada, 2019'dan bu yana tutuklu bulunan muhalif aktivistlerden Ala Abdulfettah, Muhammed el Bekir ve Muhammed İbrahim Radvan'ın, 8 Kasım'daki olağanüstü hal mahkemesi duruşmalarının 20 Aralık'a ertelenmesi kararı değerlendirildi.

Mısır hükümetinin, terörle mücadele kanunlarını istismar ettiğinin öne sürüldüğü açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulandığı söylenerek alınan bu tür korkunç tedbirler, uluslararası terörle mücadele usulü ve yasalarının meşruiyetine yönelik ciddi bir tehdittir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 3 aktivistin terör listesine alınması kararına karşı temyiz başvurusunun Yargıtay tarafından reddedilmesine tepki gösterilerek, "Keyfi gözaltına alınan ve adil yargılama hakkından mahrum bırakılan aktivistler bir an önce serbest bırakılmalı ve isimleri terör listesinden çıkarılmalıdır." ifadesi yer aldı.

Uzmanların açıklamasında ayrıca, Mısır hükümetine, terörle mücadele yasalarını gözden geçirme uyarısında bulunuldu.

Mısır'daki 25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden Ala Abdulfettah, 29 Eylül 2019'da gözaltına alınmış ve bir gün sonra tutuklanmıştı.

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AA / Ömer Faruk Yıldız - Son Dakika Haberleri

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