BM, Meksika'da refakatsiz göçmen çocukları evlere yerleştirecek

MEKSIKO Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Meksika'da refakatsiz göçmen çocukları evlere yerleştirmek için bir program başlatılacağını duyurdu.

UNHCR ve özel bir vakfın iş birliğinde geliştirdiği "koruyucu aile" benzeri programda, refakatsiz göçmen çocuklara bakmak isteyen yaklaşık 120 aileye eğitim verilecek.

Eğitim sonunda sertifika alabilen ailelerin evine, bu pilot program vasıtasıyla yaklaşık 120 refakatsiz göçmen çocuk yerleştirilecek.

Koruyucu ailelerin yanına yerleştirilecek çocuklar 6 ay ila 2 yaşında olacak.

UNHCR Meksika Temsilcisi Giovanni Lepri, programa ilk olarak az sayıda çocukla başlandığını ancak bunun zamanla artırılabileceğini ifade etti.

Lepri, çocuklar için bir evden daha korunaklı bir yer olmadığını söyledi.

"Koruyucu aile" programlarının pek yaygın olmadığı Meksika'da, evlat edinmeye dair yasalar ise oldukça katı.

Ülkede, esirgeme kurumlarında veya yetimhanelerde kalan çocuklar, çoğunlukla akrabalarının yanına yerleştirilebiliyor.

Meksika'da bu yıl sığınma ve mülteci başvurusu yapan 108 bin kişinin yaklaşık 18 bini çocuk. Bu çocuklardan yaklaşık 1000'i ise refakatsiz.

Söz konusu refakatsiz 1000 çocuk, çocuk esirgeme kurumlarında barındırılıyor.

Meksika'da 2020 yılı itibariyle çocukların göçmen gözaltı merkezlerinde tutulması yasak.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Son Dakika Haberleri

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