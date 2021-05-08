BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi'nden Doğu Kudüs'teki kutsal mekanlara saygı çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa ve çevresinde son günlerde yaşanan ve şiddet içeren çatışmalardan derin endişe duyduğunu belirterek dini mekanlara saygı duyulması çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa ve çevresinde son günlerde yaşanan ve şiddet içeren çatışmalardan derin endişe duyduğunu belirterek dini mekanlara saygı duyulması çağrısı yaptı.

Moratinos, yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa ve çevresinde yaşanan çatışmalarda yaralananların bir an önce iyileşmesi temennisinde bulundu.

İnsanların dini ibadetlerini ve geleneklerini korkusuzca, barışçıl ve güvenli bir şekilde yerine getirme hakkı olduğunu vurgulayan Moratinos, Doğu Kudüs'teki kutsal mekanlara saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmiş, Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük