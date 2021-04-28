BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi, Minnesota'daki camiye düzenlenen İslamofobik saldırıyı kınadı
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BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi, Minnesota'daki camiye düzenlenen İslamofobik saldırıyı kınadı

BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi, Minnesota'daki camiye düzenlenen İslamofobik saldırıyı kınadı
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, ABD'nin Minnesota eyaletinin Moorhead kentinde bir camiye düzenlenen İslamofobik saldırıyı güçlü şekilde kınadı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, ABD'nin Minnesota eyaletinin Moorhead kentinde bir camiye düzenlenen İslamofobik saldırıyı güçlü şekilde kınadı.

Moratinos, yaptığı yazılı açıklamada, bu korkunç saldırının Müslümanların kutsal ayı ramazanda meydana geldiğini belirterek, hiçbir toplumun bu tür toksik bir nefreti yaşamaması gerektiğini ifade etti.

Moorhead kentindeki camiye düzenlenen İslamofobik saldırıyı güçlü şekilde kınayan Moratinos, dini inançları ve dini mekanları hedef alan ayrımcılık ve şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Moratinos, Minnesota'daki Müslüman toplumuyla dayanışma içinde olduğunu belirterek, huzurlu bir ramazan ayı temennisinde bulundu.

Moorhead Fargo İslam Toplumu Merkezi'ndeki caminin camları kırılmış, sprey boya ile cami duvar ve kapılarına İslam karşıtı yazılar yazılmış, cami girişine ise gamalı haç çizilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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