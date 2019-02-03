BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos, Türkiye'ye Geliyor
DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos'un yarın Türkiye'ye geleceği açıklandı.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos'un yarın Türkiye'ye geleceği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos'ın, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Türkiye'ye geleceği belirtilerek, "Sayın Bakanımızın Yüksek Temsilci Moratinos ile yapacağı görüşmede, Türkiye'nin 2005 yılından bu yana eş-sponsorluğunu yürüttüğü Medeniyetler İttifakı girişimi kapsamında önümüzdeki dönemde yürütülecek faaliyetlerin istişare edilmesi öngörülmektedir" denildi. - Ankara
Kaynak: DHA