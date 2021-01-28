BM, mart başında Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeleri bir araya getirmeyi planlıyor
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BM, mart başında Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeleri bir araya getirmeyi planlıyor

28.01.2021 22:55 | Son Güncelleme: 28.01.2021 22:59
BM, mart başında Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeleri bir araya getirmeyi planlıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıslı taraflarla garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'yi mart başında bir araya getirmek istediğini ve taraflar anlaşırsa yeni fikirlere açık olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıslı taraflarla garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'yi mart başında bir araya getirmek istediğini ve taraflar anlaşırsa yeni fikirlere açık olduğunu söyledi.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği 2021'in ilk basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

AA muhabirinin, Kıbrıslı tarafları ne zaman bir araya getireceği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın "Kendi devletimizin tanınmasını hak ediyoruz" şeklindeki açıklamasına ilişkin sorusuna Guterres, şöyle yanıt verdi:

"Niyetim, mart başında Kıbrıs'taki iki toplum ve garantör ülkeler Tükiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık'ı bir araya getirmek. Ön koşulsuz gayri resmi bir toplantı olmasına karar verdik. Tarafların, geleceği nasıl gördüklerini dürüstçe tartışma şansı var. BM Güvenlik Konseyi'nden müzakereler konusunda aldığım bir yetki var ve bu metot iki toplumlu, iki kesimli bir çözüm sunuyor ama bu durum tarafların pozisyonlarını sunmasına engel değil. Taraflar müzakerelerin kapsamını genişletme konusunda anlaşırsa, ben her zaman Güvenlik Konseyi'ne gitmeye hazırım. İlk aşama tarafları bir araya getirmek, onları dinlemek ve görüşmelerin sonucuna bakmak. Aldığım yetkiye bağlı kalmam demek; herkesi dinlemeye, tarafların gelecekleri konusunda varacakları ortak noktaya açık olmadığım anlamına gelmiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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