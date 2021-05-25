BM, Mali'de gözaltına alınan Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BM, Mali'de gözaltına alınan Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu

BM, Mali'de gözaltına alınan Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu
Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), Mali'de askeri cuntaya gözaltına aldıkları Geçiş Konseyi Başkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'yi koşulsuz olarak derhal serbest bırakma çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), Mali'de askeri cuntaya gözaltına aldıkları Geçiş Konseyi Başkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'yi koşulsuz olarak derhal serbest bırakma çağrısı yaptı.

MINUSMA'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, gözaltına alınan Geçiş Konseyi Başkanını ve Başbakan'ın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

Mali'de kabine değişikliğinin duyurulmasından kısa bir süre sonra, Geçiş Konseyi Başkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili, ordu birliklerince gözaltına alınarak askeri cuntanın kalesi Kati askeri kampına götürülmüştü.

Öte yandan, Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart, Mali'de yaşayan Türk vatandaşlarını zaruri durumlar dışında sokağa çıkmamaları ve temkinli davranmaları konusunda uyarmıştı.

Mali'de 18 Haziran 2020'de askeri darbe yapılmış, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonulmuş ve Geçiş Konseyi bünyesinde yeni hükümet kurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

Son Dakika | Mali'de Geçiş Konseyi Başkanı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili gözaltına alındı
Son Dakika | Mali'de Geçiş Konseyi Başkanı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili gözaltına alındı
Mehmet Ağar hakkındaki kararı bozan hakimleri hedef gösteren Fatih Tezcan için soruşturma başlatıldı
Mehmet Ağar hakkındaki kararı bozan hakimleri hedef gösteren Fatih Tezcan için soruşturma başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Volkan Bozkır Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Burcu Biricik Oktay Kaynarca
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BM, Mali'de gözaltına alınan Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 02:05:58. #1.16#

title