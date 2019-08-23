BM Malezya'nın "yoksulluğu sonlandırdık" iddiasına karşı çıktı

23.08.2019 11:42

KUALA Birleşmiş Milletler (BM) Aşırı Yoksullukla Mücadele ve İnsan Hakları Özel Raportörü Philip Alston, Malezya'nın "yoksulluğu sonlandırdık" iddiasının gerçeği yansıtmadığını, ülkede her 6 kişiden birinin yoksul olduğunu belirtti.

Yoksullukla ilgili rapor hazırlamak için ülkede bulunan Alston, düzenlediği basın toplantısında, resmi verilere göre, 1970'te yüzde 49 olan yoksulluk oranının 2016'da yüzde 0,4'e düşmesinin "inandırıcı" olmadığını belirtti.

Alston, söz konusu oranın hayat pahalılığını yansıtmadığı gibi toplumun dezavantajlı kısmını da kapsamadığının altını çizdi.

Aylık 980 Malezya ringgiti (1347 lira) olarak belirlenen yoksulluk sınırını çok düşük bulan Alston, bunun, 4 kişilik bir ailenin fertlerinin günü 8,16 ringgitle geçirmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Bu miktarın yüksek gelirli sayılan bir ülke için çok düşük olduğunun altını çizen Raportör Alston, bağımsız araştırmaların yoksulluk oranını yüzde 16 ila 20 gösterdiğini, bunun da neredeyse her 6 kişiden 1'inin yoksul olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Raportör Alston, "Malezya son 50 yılda yoksulluğu azaltmada etkili gelişme kaydetmiştir ancak yoksulluğun sonlandığı ya da sadece kırsal kesimde sınırlı olarak devam ettiği iddiası hatalıdır ve yanlış politikalar oluşturulmasına neden olmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Toplumun bazı kesimlerinin geri bırakıldığını ileri süren Alston, vatandaş olmayan göçmenler, sığınmacılar ve devletsiz kişilerin devlet okullarına, sağlık hizmetlerine erişemediğini ve resmi verilerde yer almadığını ifade etti.

Alston, "Hükümet, yoksulluğu ölçme yöntemini acilen gözden geçirerek düzeltmeli ve yeni yönteme korunmasız, vatandaşı olmayan toplulukları da dahil etmeli." dedi.

Ülkede geçirdiği 11 günde resmi verilere ulaşmakta güçlük çektiğinin altını çizen Alston, hükümetten daha şeffaf olmasını talep etti.

Malezya hükümeti, Alston'un hazırladığı rapora ve açıklamalarına ilişkin açıklama yapmadı.

Kaynak: AA