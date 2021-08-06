BM Lübnan-İsrail sınırındaki gerginliği endişeyle takip ediyor
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BM Lübnan-İsrail sınırındaki gerginliği endişeyle takip ediyor

BM Lübnan-İsrail sınırındaki gerginliği endişeyle takip ediyor
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü Joanna Wronecka, füze ve top atışlarıyla gerginliğin arttığı Lübnan-İsrail sınırındaki gelişmelerden endişe duyduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü Joanna Wronecka, füze ve top atışlarıyla gerginliğin arttığı Lübnan-İsrail sınırındaki gelişmelerden endişe duyduğunu belirtti.

Wronecka, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde Lübnan ile İsrail arasında yaşanan karşılıklı atışmaları endişeyle takip ettiğini aktardı.

Tarafları sükunete ve BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararına bağlı kalarak bölgede güven ve istikrarı korumaya davet eden Wronecka, ilgili tüm taraflarla iletişim kurduğunu ifade etti.

BM Lübnan Özel Koordinatörü, "Yanlış hesaplama olasılığı ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle de tansiyonu daha fazla tansiyonu yükseltmemek için sağduyulu olunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Lübnan Hizbullahı, İsrail ordusunun önceki gün Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılara karşılık İsrail'e füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail ordusu da ülkeye atılan 10 rokete karşılık Lübnan'daki bazı hedefleri top ateşiyle vurmaya başladığını bildirmişti.

İki ülkenin sınır hattında konuşlu BM Lübnan Geçici Görev Gücü ise "Durum çok tehlikeli. Tüm tarafları ateşkese teşvik ediyoruz." açıklaması yapmıştı.

Lübnan'dan İsrail tarafına 4 Ağustos'ta da 3 roket atılmış, İsrail ordusu buna karşılık topçu atışları ve hava bombardımanıyla Lübnan'daki bazı bölgeleri vurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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BM Geçici Görev Gücünden "Lübnan-İsrail sınırındaki durum çok tehlikeli" uyarısı
Hizbullah, İsrail'e füze saldırısı düzenlediğini duyurdu
Hizbullah, İsrail'e füze saldırısı düzenlediğini duyurdu
Hizbullah, İsrail ordusunun önceki gün Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılara karşılık olarak İsrail'e füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Hizbullah, İsrail ordusunun önceki gün Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılara karşılık olarak İsrail'e füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.
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