BM Lübnan'da öldürülen Şii aktivist Lokman Slim'in katillerinin bulunmasını istedi

Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'da Hizbullah'a muhalefetiyle bilinen Şii aktivist Lokman Slim'in öldürülmesiyle ilgili adil bir soruşturma yürütülerek katillerin bulunması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'da Hizbullah'a muhalefetiyle bilinen Şii aktivist Lokman Slim'in öldürülmesiyle ilgili adil bir soruşturma yürütülerek katillerin bulunması çağrısı yaptı.

BM Lübnan Özel Koordinatör Yardımcısı Necat Ruşdi, yazılı açıklamasında, "Cesur ve etkili bir düşünür olan Lokman Slim'in öldürülmesi tüm Lübnan halkının kaybıdır." ifadelerini kullandı.

Ruşdi, "canice eylem" olarak nitelediği cinayetin sorumlularının bulunması ve adaletin tecellisi için kapsamlı, hızlı ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesini istedi.

Uluslararası Af Örgütünden tepki

Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktör Yardımcısı Lynn Maalouf da yaptığı yazılı açıklamada, Slim'in cinayete kurban gitmesinin başka suikastlara kapı aralayabileceği uyarısında bulundu.

Maalouf, "Bu endişeler, Lübnan'da devletin bu gibi korkunç olaylarda adaleti sağlayamaması nedeniyle artmaktadır." ifadelerini kullandı.

Hariri'den "özgürlük ve demokrasi şehidi" nitelemesi

Eski Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri ise Twitter hesabından, "Lokman Slim, Lübnan'da özgürlük ve demokrasi yolunda yeni bir şehittir." mesajını paylaştı.

Cinayetle ilgili kınama açıklamalarının yeterli olmadığının altını çizen Hariri, "Nefret dolu katliam makinesini durdurmak için suçluların tespit edilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, dün gece kaçırılan aktivist Lokman Slim'in bu sabah Nebatiye kentine bağlı Adusiye kasabası yakınlarında arabasının içinde öldürülmüş halde bulunduğunu bildirmişti.

İran'ın desteklediği Hizbullah'a karşıtlığıyla bilinen 58 yaşındaki Slim, ekonomik krize karşı 17 Ekim 2019'da ülke geneline yayılan protestolarda Şiilerin yoğun olduğu bölgelerde öne çıkan isimler arasında yer alıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Wassim Samih Seifeddine