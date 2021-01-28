BM: Libyalılar yeni bir sayfa açmak ve kendi kaderlerini belirlemek istiyor
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BM: Libyalılar yeni bir sayfa açmak ve kendi kaderlerini belirlemek istiyor

28.01.2021 19:27 | Son Güncelleme: 28.01.2021 19:30
BM: Libyalılar yeni bir sayfa açmak ve kendi kaderlerini belirlemek istiyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams, Libyalıların iç savaşa son vermek ve yeni bir sayfa açma konusunda istekli olduğunu ancak ülkeye dış müdahalenin bariz şekilde devam ettiğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams, Libyalıların iç savaşa son vermek ve yeni bir sayfa açma konusunda istekli olduğunu ancak ülkeye dış müdahalenin bariz şekilde devam ettiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyini Libya'daki gelişmeler hakkında bilgilendiren Williams, ülkedeki iç savaşa son vermek için düzenlenen Berlin Konferansı'nın üzerinden bir yıl geçtiğini ancak krizin hala devam ettiğini söyledi.

Williams, "Savaşın taraflarına dış destek durmadı, dış müdahale bariz devam ediyor. Libyalılar yeni bir sayfa açmak ve kendi kaderlerini belirlemek istiyor." ifadesini kullandı.

Libyalıların çoğunluğun ülkeye dış müdahalenin son bulmasında BM'nin daha güçlü bir rol oynamasını istediğini de belirten Williams, yabancı paralı savaşçıların ateşkes anlaşması gereği ülkeden ayrılması için verilen 90 günlük sürenin 23 Ocak'ta dolduğunu söyledi.

ABD'den Rusya, Türkiye ve BAE'ye güçlerini Libya'dan derhal geri çekme çağrısı

15 üyeli BMGK'de diğer ülkeler de Libya'ya silah ambargosunun ve ateşkesin uygulanması ve yabancı paralı savaşçıların Libya'dan geri çekilmesi çağrısı yaptı.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Vekili Richard Mills ise "Rusya, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne Libya'nın egemenliğine saygı duyma ve tüm askeri müdahaleleri derhal durdurma çağrısı yapıyoruz. (2020) Ekim anlaşması gereği Türkiye ve Rusya'ya güçlerini ve Libya'ya konuşlandırılan ve finanse edilen yabancı paralı savaşçılarını derhal geri çekmeleri çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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