BM, Libya'ya ateşkesi denetleme mekanizmasına destek için ekip gönderdi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da ateşkesi denetleme mekanizmasına destek amaçlı küçük bir ekip konuşlandırdı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da ateşkesi denetleme mekanizmasına destek amaçlı küçük bir ekip konuşlandırdı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, ekibin ülkeye dün gece ulaştığını ve 5+5 askeri komisyonla yakın istişare içinde Libyalıların öncülüğündeki ateşkesi denetleme mekanizmasına destek vereceğini söyledi.

Dujarric, Libya'ya gönderilen ekibin kaç kişi olduğu bilgisini paylaşmadı.

BM, Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması ve ateşkesin denetlenmesi için bu ülkeye uluslararası gözlemciler konuşlandıracağını açıklamıştı.

5+5 Ortak Askeri Komitesi ise Libya'ya BM gözetiminde silahsız ve üniformasız uluslararası gözetmenler konuşlandırılmasını istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük