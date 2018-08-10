BM Libya Temsilcisinden, Taverga Kampının "Zorla Tahliye Edilmesine" Kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Trablus Havaalanı yolundaki, Tavergalı ailelerin yaşadığı kampın zorla tahliye edilmesini kınadı.

Selame yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güvenlik biriminin yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı kampa baskın düzenlediğini ve 4'ü suça karışmakla itham edilen 80 kişiyi gözaltına aldığını belirtti.

Söz konusu durumun uluslararası insan haklarının ihlali olduğuna işaret eden Selame, şu ifadeleri kullandı:

"Silahlı bir grubun, insanlar uyuduğu sırada kampa girerek, evleri yıkmasını ve insanları kaçmaya zorlayarak onları evsiz bırakmasını kınıyoruz."

Selame, Libya'daki yetkililere yerinden edilmiş kişileri koruma, sorunlarına kalıcı çözümler bulma, gözaltına alınanları serbest bırakma ve suç işleyenleri adalet önüne çıkarma çağrısı yaptı.

BM Temsilcisi ayrıca, "mağdurlara insani yardım yapmaya ve yerlerinden edilmiş insanlar için çözümler bulma konusunda yetkililerle birlikte çalışmaya hazır olduklarını" vurguladı.

Mısrata'ya 30 kilometre uzaklıktaki Taverga'da ikamet eden yaklaşık 40 bin Libyalı, ülkede 2011 yılında başlayan halk ayaklanmaları sırasında "rejim yanlısı ve devrimcilerin karşısında oldukları" iddiasıyla, devrimciler tarafından göçe zorlanmıştı.

Taverga ile Mısrata arasında haziran ayında Taverga halkının, 7 yıl önce tehcir edildikleri topraklara dönebilmesini öngören barış anlaşması imzalanmıştı.