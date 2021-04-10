BM Libya Temsilcisi Kubis, Abu Dabi'de BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile "Libya'nın durumunu" görüştü
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BM Libya Temsilcisi Kubis, Abu Dabi'de BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile "Libya'nın durumunu" görüştü

Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel
BM Libya Temsilcisi Kubis, Abu Dabi'de BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile 'Libya'nın durumunu' görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın, Abu Dabi'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile "Libya'nın durumunu" görüşmek üzere bir araya geldiği belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın, Abu Dabi'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile "Libya'nın durumunu" görüşmek üzere bir araya geldiği belirtildi.

BAE'nin resmi ajansı WAM'a göre, Al Nahyan ile Kubis'in Abu Dabi'deki bakanlık konutunda gerçekleştirdiği basına kapalı görüşmeye dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, tarafların Libya'daki durumu, güvenlik ve istikrarın konsolide edilmesi için Libya hükümetine sunulacak yardım seçenekleri ve Libya'da Aralık 2021'de yapılacak seçimleri masaya yatırdıkları ifade edildi.

BAE'nin, Aralık 2021'deki seçimlere hazırlık yapan, istikrar ve güvenliğin başarılı olması için çaba sarf eden Libya hükümetini desteklediği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Al Nahyan, Libya ve BAE arasında güçlü kardeş ilişkilerinin bulunduğuna vurgu yaparak, gelişim, kalkınma ve güçlenme arzusu içinde yer alan Libya halkının yanında yer aldıklarını kaydetti.

Kubis'in ziyaretinden hemen önce Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de 8 Nisan'da, körfez turu kapsamında Abu Dabi'ye gelip BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmüştü.

BAE'nin Libya'daki faaliyetleri

BAE, Nisan 2019'da Libya'daki hükümete karşı darbe yapmak istemişti.

Abu Dabi yönetiminin açık bir şekilde askeri ve mali desteğini alan Libya'daki darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için ciddi askeri hamleler gerçekleştirse de hedefine ulaşamamıştı.

Hafter'in Türkiye'nin desteklediği Libya ordusu tarafından hezimete uğratılmasına rağmen, darbeci generale bağlı milis güçler halen ülkede ciddi bir istikrarsızlık faktörü olarak varlık göstermeye devam ediyor.

Hafter'in girişimlerinin bertaraf edilmesinden sonra Libya yeni bir sürece girmişti.

BM öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

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