BM Libya Özel Temsilcisi Williams, Akile Salih'le ülkedeki son gelişmeleri görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams ile Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih Libya'nın Kubbe kentinde bir araya geldi.

Temsilciler Meclisi Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ikili, ülkedeki son gelişmeleri ele aldı.

Açıklamada, Akile Salih'in Williams'a, Temsilciler Meclisi'nin Devlet Yüksek Konseyi ile iş birliği içerisinde kapsamlı bir ulusal uzlaşı konusunda ortak çalışacağına dair güvence verdiği belirtildi.

Öte yandan görüşme ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan BM Libya Özel Temsilcisi Williams, "Bugün Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile görüştüm ve bana iki meclisin (Devlet Yüksek Konseyi'ni de kastederek) Anayasa'nın 12. Fıkrasındaki değişiklik konusundaki çalışma planı hakkında bilgi verdi." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nin hukuki altyapıyı belirleyecek kanunda uzlaşamaması nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık'ta dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta yeni başbakan seçimi için toplandı.

Ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa başbakan seçildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu söyledi.