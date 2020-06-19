BM Libya Özel Temsilcisi Vekili, ülkedeki ihlaller için araştırma mekanizması kurulmasını istedi Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Vekili Stephanie Williams, Libya'da son dönemde ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden arındırılan bölgelerde bulunan toplu mezarlar ve cesetler konusunda araştırma mekanizması kurulması...

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Vekili Stephanie Williams, Libya'da son dönemde ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden arındırılan bölgelerde bulunan toplu mezarlar ve cesetler konusunda araştırma mekanizması kurulması gerektiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonundan (UNSMIL) yapılan yazılı açıklamada, Williams'ın, BM İnsan Hakları Konseyinin 44'üncü oturumunda sunduğu Libya konulu sözlü rapor aktarıldı.

Williams, raporunda, "Libya'da işlenen suçların hesabının verilmesini sağlamaya çokça ihtiyaç varken, bunu sağlayacak en basit ve en güçlü temel, İnsan Hakları Konseyinin, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) ile birlikte araştırma mekanizması kurulmasına vekalet etmesidir." ifadelerine yer verdi.

Williams, ülkede son günlerde ortaya çıkarılan toplu mezarlar ve bulunan cesetler konusunda Hafter milislerine işaret etti.

Hafter milislerinin geçen ay "Trablus'un güneyindeki bölgelerden çekildiklerinde arkalarında bıraktıkları mayın ve el yapımı patlayıcıların, evlerine geri dönen insanların güvenlik ve selametini tehlikeye attığına" dikkati çeken Williams, bu patlayıcıların, "hem aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin hem de bu ölümcül aygıtları temizlemekle görevli güvenlik personelinin ölümüne neden olduğunu" kaydetti.

Williams, ayrıca, Hafter milislerinin 4 Nisan 2019'da Trablus'a yönelik başlattığı, 14 aydan uzun süren saldırılar nedeniyle başkentte yaşayan 2 milyon insanın sürekli bombardımana maruz kaldığını ve sık sık elektrik kesintisi yaşandığını belirtti.

Stephanie Williams, şunları kaydetti:

"UMH'nin (Ulusal Mutabakat Hükümeti) yakın zamanda Terhune kentini (Hafter'in liderliğini yaptığı) Libya Arap Ordusu'na bağlı Kaniyat milislerinden geri almasıyla birlikte, çok sayıda toplu mezarın ve şehirdeki hastanede pek çok cesedin bulunduğuna dair dehşet verici haberler aldık."

Mizde bölgesinde 27 Mayıs'ta düzenlenen, en az 30 göçmenin öldürüldüğü, 11 göçmenin yaralandığı saldırıdan da "Libya Arap Ordusu ile ilişkili silahlı bir grubu" sorumlu tutan Williams, ayrıca, hem BM nezdinde meşru Libya hükümetinin hem de Halife Hafter'in BM Güvenlik Konseyinin silah ambargosu kararını ihlal ettikleri belirtti.

Hafter'in terk ettiği Terhune'deki insan hakları ihlalleri

Libya ordusu, 25 Mart'ta başlattığı Barış Fırtınası Operasyonu kapsamında 5 Haziran'da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı. Ordu güçleri operasyon kapsamında bütün batı sahil şehirlerini, stratejik Vatiyye Askeri Hava Üssü'nü ve Batı Dağı'ndaki bölgeleri ele geçirmişti.

Ordunun Terhune kentini milislerden arındırmasının ardından şehirde çok sayıda insan hakları ihlalleri tespit edilmişti.

BM'nin açıkladığı verilere göre, Hafter milislerinin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune ve çevresinde son dönemde 8 toplu mezar bulundu.

Libya emniyet makamları da şehirdeki bir hastanede aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı, bazıları başlarından vurularak infaz edilmiş 106 ceset bulunduğunu açıklamış, ilerleyen günlerde de şehrin çevresindeki bir konteynerin içinde çok sayıda ceset bulunmuştu.

Kaynak: AA