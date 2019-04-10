BM Libya Özel Temsilcisi, Trablus'taki Sivillerin Geleceğinden Endişeli

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Libya'nın başkenti Trablus'taki sivillerin geleceğinden derin endişe duyduğunu açıkladı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyinin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, BM Libya Özel Temsilcisi Selame, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında açıklamalarda bulunan Selame, başkent Trablus'ta sivil tesislere saldırı düzenleyerek sivillerin hayatının tehlikeye atılmasını kınadığını belirterek, bununla uluslararası insan hakları kanunlarının açıkça ihlal edildiğini vurguladı.

"Ulusal Diyalog Konferansı"nı ertelemek zorunda kaldık

Selame, Libya'da düzenlenmesi planlanan "Ulusal Diyalog Konferansı"nı ertelemek zorunda kaldıklarını ve askeri tırmanış durduktan sonra düzenlenmesi için yeni bir tarih belirlemeye çalışacağını belirtti.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac da tüm güçleriyle saldırılara karşı direnişin devam ettiğini ve saldırganlar püskürtülene kadar süreceğini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL), Libya'daki anlaşmazlığı çözmek için uluslararası yol haritasının parçası olarak 14-16 Nisan'da ülkenin güneyindeki Gadamis kentinde diyalog konferansı düzenlemesi bekleniyordu.

Selame, başkent Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi'nde cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, BM'nin bir yıldır Libya'da ulusal diyalog konferansı yapılması için çalıştığını ve bundan vazgeçmeyeceğini ifade etmişti.

Hafter çatışmaların fitilini ateşledi

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Saldırının 14-16 Nisan tarihlerinde Libya'da BM gözetiminde gerçekleştirilmesi planlanan ulusal diyalog konferansı öncesinde başlatılması dikkati çekmişti.

Hafter güçleri Sabrata, Surman, Gıryan ve El-Asabia bölgelerine girdikten sonra Trablus'un batısındaki Zaviye ile Canzur kentleri arasındaki 27. güvenlik noktasına gelmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından Libya'daki çatışmalarda son 3 günde 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 181 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA