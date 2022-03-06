BM Libya Özel Temsilcisi seçimlerle ilgili çağrısına yapılan itirazlara tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, ülkeyi seçimlere götürecek anayasal zeminin oluşturulması için 12 kişilik komite kurulması çağrısını siyasi bölünmüşlüğe son vermek için yaptığını belirterek, bu çağrıyı eleştiren Libyalı yetkililere cevap verdi.

Libyalı milletvekilleri Said Imğayb, İsa el-Ureybi ve Abdulmunim el-Urfi'nin yanı sıra eski Birleşmiş Milletler (BM) Libya Daimi Temsilcisi İbrahim Debbaşi ve Libya Devlet Yüksek Konseyine bağlı Yol Haritası Komitesi Başkanı Muhammed Tekkale, yaptıkları açıklamalarla Williams'ın seçimlerle ilgili çağrısına karşı çıktı.

Yapılan itirazlarda çağrının, Devlet Yüksek Konseyi ile Temsilciler Meclisi tarafından seçilecek 24 kişilik bir uzmanlar komitesi kurulmasını öngören 12 nolu anayasa değişikliği maddesine aykırı olduğu vurgulandı.

Williams, konuyla ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Libya'daki bölünmüşlüğe son vermeyi amaçlayan çalışmalara karşı yürütülen medya kampanyalarını üzüntüyle takip ettiğini ifade etti.

"Ülkedeki kabul edilemez bu durumu değiştirmeyi ve sandık yoluyla meşruiyeti yeniden tesis etmeyi isteyen milyonlarca Libyalının yanında olduğunu" vurgulayan Williams, söz konusu çağrıyı ülkeyi en kısa sürede seçimlere götürecek anayasal zemini ve gerçek bir uzlaşı ortamını oluşturmak için yaptığını dile getirdi.

BM Libya Özel Danışmanı Williams, 4 Mart'ta ülkeyi seçimlere götürecek anayasal zemini belirlemek üzere bir komite kurulmasını istemiş ve bunun için Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyi'ne altışar temsilci seçme çağrısında bulunmuştu.