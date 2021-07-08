BM Libya Özel Temsilcisi Kubis: "Seçimler için düzenlemeler yapmak Temsilciler Meclisi'nin sorumluluğundadır"

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu Başkanı Jan Kubis, 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin gerçekleşmesi için gerekli hukuki düzenlemeleri hazırlamanın Temsilciler Meclisi'nin sorumluluğu olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu Başkanı Jan Kubis, 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin gerçekleşmesi için gerekli hukuki düzenlemeleri hazırlamanın Temsilciler Meclisi'nin sorumluluğu olduğunu söyledi.

Kubis, BM himayesinde uluslararası bir inceleme kurulu tarafından hazırlanan, Libya Merkez Bankası hesaplarının denetim raporuna ilişkin başkent Trablus'ta düzenlenen bir toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Burada Kubis, AA muhabirinin, İsviçre'de 28 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumunun (LSDF), 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin anayasal temelinin belirlenmesi konusunda başarısız olması üzerine BM'nin atacağı adımların neler olacağına ilişkin sorusunu, şöyle yanıtladı:

"LSDF'nin mutlak anlamda bir başarısızlık olmadığını söyleyebilirim. Çok faydalı oturumlardı ve ülkenin seçimlere gidebilmesi için birbirinden farklı fikirler ve öneriler tartışıldı. LSDF ile çalışmaya ve oturumlarını sağlamaya devam edeceğiz. Cenevre'de kurulan LSDF Hukuk Komitesinin, seçimlerin hukuki altyapısına ilişkin farklı önerilerin birleştirilmesi için çalışmasına bu hafta sonunda devam edeceğini görmek istiyoruz."

Kubis, devamında, "Unutmamalıyız ki, Devlet Yüksek Konseyi ile istişare ederek gerekli hukuki düzenlemeleri hazırlamak ve seçimlerin anayasal temelini açıklığa kavuşturmak Temsilciler Meclisi'nin sorumluluğudur." dedi. Kubis, bu iki kurumun başkanlarıyla geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmelerin de bu konuya odaklandığını belirtti.Kubis, 15 Temmuz'da New York'ta BM Güvenlik Konseyinde Fransa başkanlığında dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantı yapılacağını belirterek, seçimlere ve ateşkes anlaşmasının uygulanması hakkında Libya'daki durumu tartışmayı planladıklarını bu toplantının, "Libyalıların bu hedeflerine ulaşmasında uluslararası toplumun desteğini harekete geçirmek için başka bir fırsat" olduğunu kaydetti.

Libya seçimleri anayasal temel çıkmazında

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) tarafından Libya'nın farklı siyasi ve sosyal kesimlerini temsilen seçilen 75 üyeli LSDF, 24 Aralık'ta yapılması planlanan parlamento ve başkanlık seçimlerinin anayasal temelini görüşmek üzere 28 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde İsviçre'nin Nyon kasabasında toplanmıştı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı LSDF üyeleri, anayasa taslağına göre çifte vatandaşlığı olanlar ve aktif askeri görevde bulunanlar seçimlere giremediği için, LSDF kapsamında belirlenecek seçimlerin adaylık kriterlerini Hafter'in lehine şekillendirmek istemişti.

Halife Hafter, "askeri görevinden" istifa etmeden ve ABD vatandaşlığından ayrılmadan devlet başkanlığına aday olmak istediği için, LSDF oturumları sonucunda seçimlerin anayasal temeli konusunda uzlaşı sağlanamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir