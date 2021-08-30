BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis'ten, Libya seçimlerinin hukuki altyapısını hızlıca oluşturma çağrısı Açıklaması
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BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis'ten, Libya seçimlerinin hukuki altyapısını hızlıca oluşturma çağrısı Açıklaması

BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis'ten, Libya seçimlerinin hukuki altyapısını hızlıca oluşturma çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu Başkanı Jan Kubis, 24 Aralık'ta yapılacak seçimlerin hukuki altyapısının vakit kaybetmeden oluşturulması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu Başkanı Jan Kubis, 24 Aralık'ta yapılacak seçimlerin hukuki altyapısının vakit kaybetmeden oluşturulması çağrısı yaptı.

Kubis, Libya'da 24 Aralık'ta yapılacak başkanlık ve parlamento seçimleri ile siyasi sürecin desteklenmesi için Cezayir'de bugün başlayan ve 2 gün sürecek olan "Libya'ya Komşu Ülkeler" toplantısında konuştu.

BM Temsilcisi Kubis konuşmasında, "Komşu ülkeleri, Libya seçimleri için gözlemci göndermeye ve Temsilciler Meclisi'ni de seçimlerin yapılabilmesi için gerekli yasaları çıkarmaya ve hukuki altyapıyı vakit kaybetmeden oluşturmaya çağırıyorum." dedi.

Kubis ayrıca, Libya'yı ve komşu ülkeleri, ikili anlaşmalar çerçevesinde sınırları etkin bir şekilde yönetmeye çağırdı.

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menkuş ise toplantıda yaptığı konuşmada, Libya hükümetinin, siyasi ve demokratik bir sistem ile komşu ülkelerle ortaklık kurmayı istediğini belirtti.

Menkuş ayrıca, Libya hükümetinin, ülkedeki mevcut durumla ilgili BM, komşu ülkeler ve diğer etkin ülkelerin de katılacağı bir istişare toplantısı düzenlemek için çalıştığını aktardı ancak zamana ilişkin bilgi vermedi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra da Libya krizinin ancak Libyalı taraflar arasındaki diyalogla ve başta komşu ülkeler olmak üzere uluslararası toplumun vereceği destekle çözüleceğine işaret etti.

"Libya'ya Komşu Ülkeler" toplantısına, BM, Afrika Birliği ve Arap Birliği'nin yanı sıra Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Sudan, Nijer, Çad ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti dışişleri bakanları katılıyor.

Libyalı taraflar, ülkede yıl sonunda yapılmasına karar verilen seçimlere az bir süre kalmışken, başkanlık adaylığı kriterleri gibi konularda seçimlerin hukuki altyapısına ilişkin henüz uzlaşı sağlayamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis'ten, Libya seçimlerinin hukuki altyapısını hızlıca oluşturma çağrısı Açıklaması - Haberler
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