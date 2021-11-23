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BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis istifa etti

AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel
BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis istifa etti

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis istifa etti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis istifa etti.

AA muhabirin BM kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Kubis görevinden ayrılma kararı aldı.

Kubis'in, Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimleri öncesi istifası için henüz bir gerekçe gösterilmedi.

Libya'da gelecek ay yapılması planlanan başkanlık seçimlerinde adaylığını açıklayanlar arasında hem Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe gibi bilinen isimler hem de savaş suçu işlediği iddialarıyla aranan devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter gibi tartışmalı isimler bulunuyor.

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AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri

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