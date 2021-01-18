BM Libya Özel Temsilciliğine Slovak diplomat Jan Kubis getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

BM Libya Özel Temsilciliğine Slovak diplomat Jan Kubis getirildi

18.01.2021 21:25 | Son Güncelleme: 18.01.2021 21:28
BM Libya Özel Temsilciliğine Slovak diplomat Jan Kubis getirildi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliğine Slovak diplomat Jan Kubis atandı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliğine Slovak diplomat Jan Kubis atandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gassan Selame'nin istifasının ardından uzun süredir boş kalan bu göreve Kubis'i atadığını açıkladı.

Lübnanlı eski temsilci Selame'nin Haziran 2017'de getirildiği görevinden Mart 2020'de "sağlık nedenleri" yüzünden istifasının ardından BM'de Libya diplomasisini yürütecek isim yaklaşık 10 aydır belirlenememişti.

Jan Kubis, daha önce BM Lübnan Özel Koordinatörü ve BM Irak Özel Temsilcisi olarak da görev yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli Nikol Paşinyan
Magazin Aleyna Tilki Bülent Ersoy Demet Özdemir Jennifer Lopez
Spor Arda Turan Emre Taşdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BM Libya Özel Temsilciliğine Slovak diplomat Jan Kubis getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 21:29:28. #1.14#
title