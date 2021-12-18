BM Libya Özel Danışmanı Williams seçim öncesi devlet başkanlığı adaylarıyla görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Libya Özel Danışmanı Stephanie Williams, 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimler öncesinde, devlet başkanlığına aday olan bazı isimlerle bir araya geldi.

Williams, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Trablus, Misrata ve Bingazi'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerde, devlet başkanlığı ve milletvekilli adaylarıyla görüşme fırsatı bulduğunu belirtti.

Williams, Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'le gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin fotoğrafları sayfasından paylaştı.

Devlet başkanlığı adaylarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerde onların seçim süreciyle ilgili görüşlerini dinlediğini belirten Williams, ilerleyen süreçte daha fazla adayla görüşmeyi planladığını kaydetti.

Williams, Bingazi ziyareti kapsamında ayrıca Başbakan Yardımcısı Hüseyin el-Katrani ile bir araya geldi.

UBH'nin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Katrani-Williams görüşmesinde, Libya'da ulusal uzlaşı, devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri ile buna uygun ortamın oluşturulması konularının ele alındığı ifade edildi.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020 toplantılarında, ülkede her iki seçimin de 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Libya'da 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan parlamento ve başkanlık seçimleri için toplam 98 kişi adaylık için başvururken Komisyon, 25 adayın başvurusunu "çifte vatandaşlık" ve haklarındaki "nihai yargı kararı" gibi nedenlerle reddetmişti.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri

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