BM: Libya Özel Danışmanı, seçimlere destek için arabuluculuk çabalarına öncülük edecek

Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu ( Unsmıl ), BM Libya Özel Danışmanı Stephanie Williams'ın Libya'da başkanlık ve parlamento seçimleri sürecini desteklemek için arabuluculuk çabalarına öncülük edeceğini bildirdi.

UNSMIL'den yapılan yazılı açıklamada, yeni danışman Stephanie Williams'ın Libya'nın başkenti Trablus'a gelişinden memnuniyet duyulduğu belirtildi.

"Williams, başkanlık ve parlamento seçimlerinin yapılmasını desteklemek için, arabuluculuk çabalarına öncülük edecek; Libyalı, bölgesel ve uluslararası aktörlerle birlikte çalışacak." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, UNSMIL'in seçim sürecini desteklemek üzere Williams ve uluslararası ortaklarla iş birliğini sürdüreceği vurgulandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 6 Aralık'ta, Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis'in istifasının ardından, ülkede 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimler öncesi Amerikalı diplomat Stephanie Williams'ı danışman olarak atamıştı.

Amerikalı diplomat Stephanie Williams, uzun süre boş kalan BM Libya Özel Temsilciliği görevi doldurulana kadar BM Libya Özel Temsilcisi Vekili olarak görev yapmıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi Slovakyalı diplomat Jan Kubis 23 Kasım'da istifa etmişti.

AA / Hacer Başer - Son Dakika Haberleri

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