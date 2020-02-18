BM: Libya'nın başkenti Trablus'taki liman saldırıya uğradı

18.02.2020 19:10 | Son Güncelleme: 18.02.2020 19:10

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Libya'nın başkenti Trablus'taki limanın saldırıya uğradığını bildirdi.

Özel Temsilci Salame, BM Cenevre Ofisi'nde başlayan Libya krizine çözüm amacıyla 5+5 formatındaki askeri komite toplantısının ikinci turuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Salame, toplantıda isim vermeden Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in bugün başkent Trablus'taki limana saldırdığını söyledi.

Libya'daki çatışmasızlık anlaşmasının "çok kırılgan" olduğu ve sık sık ihlal edildiği uyarısında bulunan Salame, "Hatta bugün bile Trablus limanına yeni bir saldırı yapıldı." dedi.

Saldırıya ilişkin detay paylaşmayan Salame, Cenevre'de TSİ 12.00'de başlayan askeri komite toplantılarının ikinci turunda Libya'da kalıcı ateşkesin ilan edilmesi için taraflar arasında konsensüs sağlanmasının amaçlandığını kaydetti.

Yabancı savaşçılar vurgusu

Salame, bir soru üzerine, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8 Ocak'taki ortak basın açıklamasında, Libya'daki tüm taraflara, çatışmaların 12 Ocak'ta saat 00.00 itibarıyla durdurulması çağrısında bulunmasının ardından 19 Ocak'ta ihlallerin başladığını aktardı.

Bu tarihten itibaren ülkeye yabancı savaşçıların ve silahların sokularak ihlallerin sürdüğünü anlatan Salame, Libya'da ön koşulsuz bir ateşkesten yana olduğunu vurguladı.

Salame, Cenevre'de taraflarla yaptığı görüşmelerde, Libya'da kalıcı barışın sağlanmasını amaçladığını dile getirdi.

"Kabile üyeleri genel şartlar sundu"

Hafter'e bağlı silahlı grupların ve kabile üyelerinin, 18 Ocak'tan itibaren petrol limanlarını ve petrol üretim kuyularını kapatmasıyla yaşanan üretim kesintisine de değinen Salame, kabile üyelerinin kuyuların yeniden açılması için kendisine şartlar sunduğu bilgisini paylaştı.

Salame, "Kabile üyeleri bana şartlarını gönderdi ama bu şartların çok genel olduğunu ve ekonomik görüşmelerde ele alınacağını söylemeliyim." ifadesini kullandı.

Hafter'e bağlı silahlı grupların ve kabile üyelerinin, 18 Ocak'tan itibaren petrol limanlarını ve petrol üretim kuyularını kapatmasıyla yaşanan üretim kesintisinin Libya ekonomisine zararı bir milyar dolara ulaşmıştı.

Salame, kuyuların yeniden açılması için kabile üyelerine şartlarını sormuştu.

BM Libya Özel Temsilciliği ve aralarında ABD'nin de olduğu birçok ülke, "Libyalıların can damarı niteliğindeki petrol ve doğal gaz sektörünün siyasi hamlelere kurban edilmemesi" çağrısı yapmıştı.

İlk tur 8 Şubat'ta sona ermişti

İsviçre'nin Cenevre kentinde 3 Şubat'ta başlayan ve 5 üyesinin uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), diğer 5 üyesinin de Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı grup Libya Ulusal Ordusu tarafından belirlendiği 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının ilk turu 8 Şubat'ta sona ermişti.

Libya üzerine 19 Ocak'ta Berlin'de düzenlenen konferansta, uluslararası meşruiyete sahip UMH ve Hafter tarafından 5'er askeri temsilcinin BM himayesinde kalıcı ateşkesi görüşmek üzere bir araya gelmeleri kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA