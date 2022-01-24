BM: Libya'nın başka bir geçiş dönemine ihtiyacı yok

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, bu ülkenin başka bir geçiş dönemine ihtiyacı olmadığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, bu ülkenin başka bir geçiş dönemine ihtiyacı olmadığını belirtti.

Williams, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile başkent Trablus'ta bir araya geldiğini kaydetti.

Görüşmede Williams, Libya'nın uzatmalı başka bir geçiş dönemine ihtiyacı olmadığını, tüm tarafların seçim sürecine odaklanması gerektiğini ifade etti.

Williams, ileriye dönük herhangi bir teklifin, 2,5 milyon Libyalı seçmenin Siyasi Diyalog Forumu tarafından belirlenen zaman çerçevesi içinde bir seçimin yapılmasına ilişkin taleplerinin dikkate alınarak sunulması gerektiğini vurguladı.

Temsilciler Meclisi, yeni başbakan seçimi için bir mekanizma sunmayı planlıyor

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ise gün içerisinde yaptığı açıklamada, Abdulhamid Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin dolduğunu ve çalışmalarına devam edemeyeceğini yineledi.

Meclis oturumundaki konuşmasında, "Dibeybe'nin hükümet başkanlığına geri dönmek istiyorsa diğer vatandaşlar gibi Temsilciler Meclisine yeni bir hükümet sunması gerektiğini" söyleyen Salih, Temsilciler Meclisinin yeni bir başbakan seçilmesi için yarın (25 Ocak Salı) bir mekanizme sunacağını aktardı.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih 17 Ocak'ta yaptığı bir açıklamada da "hükümetin süresinin dolduğunu ve yeni bir hükümetin kurulması gerektiğini" söylemişti.