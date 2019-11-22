BM-Libya kıyılarında 6 göçmen cesedi bulundu
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BM-Libya kıyılarında 6 göçmen cesedi bulundu

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı (UNHCR), Libya sahilinde Avrupa'ya gitmeye çalışırken boğulan 6 göçmenin cesedinin bulunduğunu, 90 kişinin ise kurtarıldığını duyurdu.

22.11.2019 17:56 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:56
BM-Libya kıyılarında 6 göçmen cesedi bulundu

Mülteci Ajansı (UNHCR), sahilinde 'ya gitmeye çalışırken boğulan 6 göçmenin cesedinin bulunduğunu, 90 kişinin ise kurtarıldığını duyurdu.

Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Libya'nın Khoms limanı yakınlarında sahilde 6 cesedin bulunduğu duyuruldu. Ayrıca 90 göçmenin de Libya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığını, göçmenlerin Misrata'daki bir kampa götürüldükleri belirtildi.

Afrika ve Arap ülkelerindeki savaş ve yoksulluktan kaçarak Avrupa'ya gitmeye çalışan göçmenlerin en sık kullandığı geçiş noktası haline gelen Libya'ya ulaşmak için göçmenler zor koşullarda ve tam donanım bulunmayan botlarda seyahat ediyor. Son yıllarda Avrupa Birliği'nin Libya sahil güvenliği ile söz konusu tehlikeli eylemlerin önlenmesi için oluşturduğu işbirliği, zor koşullarda yaşam mücadelesi vere göçmenleri korumayı amaçlıyor.


Kaynak: DHA
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