BM Libya Destek Misyonundan, Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerine, "istişarelere devam" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerine, 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin anayasal temeli konusunda uzlaşıya varmak için istişarelere devam etme çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerine, 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin anayasal temeli konusunda uzlaşıya varmak için istişarelere devam etme çağrısı yaptı.

LSDF üyelerinin, BM öncülüğünde 28 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde İsviçre'nin Nyon kasabasında gerçekleştirdikleri toplantılarda uzlaşmaya varamadığının duyurulmasının ardından UNSMIL'den yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada üyeler, seçimlerin anayasal temeli konusunda pratik ve uzlaşmacı bir çözüm bulmaya ve bunun için istişarelere devam etmeye çağırıldı.

Misyonun, Hukuk Komitesinin seçimlerin hukuki altyapısına ilişkin getirdiği öneriler temelinde ortak bir zemin bulunması için LSDF üyeleri ve Uzlaşı Komitesi ile birlikte çalışacağı belirtildi.

Açıklamada, 24 Aralık seçimlerinin önündeki engelleri kaldırmayan önerilere karşı olunduğu vurgulandı.

Libya Siyasi Diyalog Forumu üyeleri, 28 Haziran-3 Temmuz'da İsviçre'de düzenlenen toplantılarda, 24 Aralık seçimleri için anayasal temel konusunda uzlaşma sağlayamamıştı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimler için tüm Libyalı tarafları ve BM'yi, sorumluluklarını üstlenmeye çağırmıştı.

Hukuk Komitesi, "anayasa referandumunun seçimlerden sonra yapılması, başkan adayının Libyalı ve Müslüman olması, başka bir ülkenin vatandaşlığını taşımaması ve Libyalı olmayan biriyle evli olmaması, Libya Parlamentosunun da Temsilciler Meclisi ve Senato olmak üzere iki kanatlı bir yapıdan oluşması" önerilerinde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu