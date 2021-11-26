BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Sebha kentinde mahkemeye yapılan saldırıyı kınadı - Haberler
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BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Sebha kentinde mahkemeye yapılan saldırıyı kınadı

AA / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel
BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Sebha kentinde mahkemeye yapılan saldırıyı kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL), Sebha'daki mahkemeye yapılan saldırıyı kınadığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu'nun ( Unsmıl ), Sebha'daki mahkemeye yapılan saldırıyı kınadığı bildirildi.

UNSMIL'den yapılan yazılı açıklamada, Sebha'da mahkemeye yapılan saldırı haberler inden duyulan rahatsızlık belirtilerek, seçimle ilgili her türlü şiddetin kınandığı aktarıldı.

Açıklamada, yargı veya seçim kurumlarına yönelik saldırıların yalnızca suç eylemleri olmadığı, aynı zamanda Libyalıların siyasi sürece katılma hakkını da baltaladığı kaydedildi.

Güvenlik kaynakları, dün ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden bir grubun, Seyfulislam Kaddafi'nin adaylığının reddedilmesine karşı sunulacak temyiz başvurusunu bozmak için Sebha mahkemesine baskın düzenlediğini duyurmuştu.

Seyfülislam Kaddafi, 14 Kasım'da Yüksek Seçim Komisyonu'nun Sebha kentindeki şubesine bizzat giderek başkanlık seçimleri için resmen adaylık başvurusunda bulunmuştu.

Seyfülislam Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce (UCM) insanlığa karşı suç işlemekten aranıyor. Libya Askeri Başsavcılığı da Seyfülislam hakkında "cinayet" ve "paralı asker kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı vermişti.

MGK Bildirisi: '(Libya'daki seçimler) Uluslararası toplum, süreci kendi menfaatleri uğrunda istismar eden aktörlere karşı durmaya çağrılmıştır.'

MGK Bildirisi: "(Libya'daki seçimler) Uluslararası toplum, süreci kendi menfaatleri uğrunda istismar eden aktörlere karşı durmaya çağrılmıştır."

 Seyfülislam Kaddafi'nin adaylık başvurusu Libya yargısınca reddedildi

Seyfülislam Kaddafi'nin adaylık başvurusu Libya yargısınca reddedildi

AA / Said İbicioğlu - Son Dakika Haberleri

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