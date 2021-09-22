BM Libya Destek Misyonu (UNSMİL): Meşruiyet Dibeybe hükümetindedir - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BM Libya Destek Misyonu (UNSMİL): Meşruiyet Dibeybe hükümetindedir

AA / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel
BM Libya Destek Misyonu (UNSMİL): Meşruiyet Dibeybe hükümetindedir

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'da meşruiyetin Abdulhamid Dibeybe hükümetinde olduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu ( Unsmıl ), Libya'da meşruiyetin Abdulhamid Dibeybe hükümetinde olduğunu duyurdu.

Ülkenin doğusundaki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM), dün düzenlediği oturumda oy çokluğuyla Dibeybe'nin başbakanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti'nden güvenoyunun geri çektiğini açıklamasının ardından UNSMIL'den yazılı bir açıklama yapıldı.

UNSMIL, UBH'den güvenoyunun çekildiğine ilişkin gelen haberler in endişe verici olduğunu seçimlerin ardından gelen düzenli bir işlem üzerinden bir başka hükümet gelene dek ülkedeki meşruiyetin şu anki UMH hükümetinde olduğunu açıkladı.

TM'nin çabalarının yasama seçimleri kanununa ilişkin son çalışmalara yoğunlaşacağı beklentisinde olduklarının altını çizen açıklamada, TM'ye en geç gelecek haftaya kadar parlamento seçimleri kanunu çalışmalarının bitirilmesi yönünde teşvik yapıldı.

BM Misyonu açıklamasında, TM'ye ülkenin istikrar, güvenlik ve birliğine zarar verecek, seçim çalışmalarını baltalayabilecek bir icraattan uzak durmaları çağrısı yaptı.

"En büyük hedef, başkanlık ve parlamento seçimlerinin icrası 24 Aralık olarak kalmalıdır" ifadeleri kullanılan açıklamada, ilgiyi başka hedeflere yöneltme şeklindeki herhangi bir çabanın seçimlerin bu tarihte yapılmasına karşı gelmek anlamında olacağı kaydedildi.

TM'nin tartışmalı "güvenoyu" adımı

Ülkenin doğusundaki Tobruk merkezli TM, bugün düzenlediği oturumda oy çokluğuyla UBH'den güvenoyunun geri çektiğini iddia etmişti.

TM Sözcüsü Abdullah Buleyhık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetten güvenoyunun çekilmesi kararının oturuma katılan 113 milletvekilinden 89'unun "evet" oyuyla onaylandığını ileri sürmüştü.

Başta Devlet Yüksek Konseyi (DYK) olmak üzere çok sayıda Libyalı yetkili, kurum, siyasetçi ve sivil toplum temsilcileri ise TM'nin güvenoyunu çekme oylamasının kanunsuz olduğunu bildirmişti.

TM'nin, hükümetten güvenoyunu çekmeyi görüşmesi için bir diğer yasama organı olan DYK'nin de onayını alması gerekiyor.

Ayrıca TM'nin yaptığı oylama Birleşmiş Milletlerin Libya'da siyasi çözüm için belirlediği yol haritasına ve 2015'teki Suheyrat Anlaşması'na da aykırı görülüyor.

AA / Hamdi Yıldız - Son Dakika Haberleri
Taliban, BM Genel Kurulu görüşmelerine katılma talebinde bulundu

Taliban, BM Genel Kurulu görüşmelerine katılma talebinde bulundu

 Taliban, BM'ye mektup göndererek, Genel Kurul Görüşmelerine katılma talebinde bulundu ve sözcülerinden Suheyl Şahin'i BM büyükelçisi adayı gösterdi

Taliban, BM'ye mektup göndererek, Genel Kurul Görüşmelerine katılma talebinde bulundu ve sözcülerinden Suheyl Şahin'i BM büyükelçisi adayı gösterdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Şans Oyunları Fuat Oktay
Magazin Cansu Dere Düm Tek Tek Mehmet Ali Erbil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Abdullah Avcı Domagoj Vida Stefan Kuntz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Demir Çelik Adil Karaismailoğlu Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BM Libya Destek Misyonu (UNSMİL): Meşruiyet Dibeybe hükümetindedir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 03:53:45. #1.12#